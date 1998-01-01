إصابة شاب بعيار معدني خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

قلقيلية/سما/

أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط والعشرات بحالات الاختناق الشديد جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت تنديدا بصفقة القرن وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ١٥ عاما.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المواطنين قبل انطلاق المسيرة بقنابل الغاز والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة شاب بعيار معدني في يده والعشرات بالاختناق بينهم عضو المجلس الثوري بيان الطبيب الشديد عولجوا ميدانيا.

واكد شتيوي ان قوات الاحتلال استهدفوا منازل المواطنين بقنابل الغاز والصوت ونصبوا كمائن عديدة افشلها الشبان بالحجارة دون تسجيل حالات اعتقال.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب حيث اكد المشاركون على دعم القيادة الفلسطينية في وجه الضغوط التي تمارس عليها بهدف تمرير مؤامرة صفقة القرن وغيرها من المؤامرات التي تهدف لتصفية المشروع الوطني.