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اصابة شاب بعيار "مطاطي" والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

الجمعة 03 أغسطس 2018 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

اصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تنديدا بصفقة القرن وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بان قوات كبيرة من جيش الاحتلال هاجمت المواطنين قبل انطلاق المسيرة، مطلقة الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة شاب بعيار "مطاطي" في يده والعشرات بالاختناق بينهم عضو المجلس الثوري بيان الطبيب وعولجوا ميدانيا.

واكد شتيوي، ان قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين بقنابل الغاز والصوت ونصبت كمائن عديدة دون تسجيل حالات اعتقال. 

وكانت المسيرة قد انطلقت بمشاركة المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب، واكد المشاركون فيها دعمهم للقيادة الفلسطينية في وجه الضغوط التي تمارس عليها بهدف تمرير مؤامرة صفقة القرن وغيرها من المؤامرات التي تهدف لتصفية المشروع الوطني.

#اصابة

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