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أهالي بيت ريما ينظمون وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام

الجمعة 03 أغسطس 2018 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نظم أهالي بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع أسرى البلدة المضربين عن الطعام.

وذكرت مصادرر محلية ، إن عشرات من أهالي البلدة، وأسرى سابقين خاضوا تجربة الإضراب المفتوح عن الطعام مثل الأسير المحرر محمد القيق، شاركوا في وقفة تضامنية مع الأسيرين، الصحفي علاء الريماوي، ومحمد الريماوي.

وأشارت إلى أن الأسير الصحفي علاء الريماوي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، فيما يواصل الأسير محمد الريماوي الاضراب منذ 16 يوماً.

واعتقل الاحتلال الصحفي الريماوي من منزله في رام الله يوم 30 تموز/يوليو الماضي، بينما اعتقل الأسير محمد بعد استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال قبل ثلاثة أسابيع، حيث شرع في الاضراب المفتوح عن الطعام بعد تحويله إلى التحقيق في معتقل "عسقلان"، فيما اعتقل الاحتلال والده نمر (53 عاماً) بعد أيام من أجل الضغط الاحتلال على نجله لفك إضرابه.

#بيت ريما #وقفة تضامنية #الأسرى

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