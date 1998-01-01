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العشرات يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية

الجمعة 03 أغسطس 2018 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شارك عشرات المواطنين في مسيرة قرية نعلين غرب مدينة رام الله، السلمية الأسبوعية اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية إن المسيرة انطلقت عقب أداء صلاة الجمعة باتجاه جدار الفصل العنصري والأراضي المصادرة جنوب القرية، حيث أشعل الشبان الإطارات واعتلوا الجدار ورفعوا عليه العلم الفلسطيني.

وأضافت أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وأحيت مسيرة اليوم ذكرى الشهداء أحمد موسى ويوسف عميرة الذي قتلته قوات الاحتلال قبل 10 أعوام خلال مشاركته في مسيرة القرية المناهضة للجدار، وإحياء لذكرى إحراق عائلة دوابشة.

#مسيرة #نعلين

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