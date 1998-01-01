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شرطة بيت لحم تضبط مخدرات مخبأة في أكياس الشيبس

الجمعة 03 أغسطس 2018 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

في سابقة هي الاولى من نوعها حاول عدد من تجار المخدرات تهريب المخدرات بحيلة جديدة من خلال وضعها بأكياس الشيبس واغلاقها بإحكام لتظهر وكأنها اكياس شيبس حقيقية .

وفي تفاصيل القضية، قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، "إن معلومات استخبارية دقيقة وردت لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة بيت لحم، تفيد بقيام ثلاثة اشخاص من محافظة الخليل بالتوجه لبيت لحم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة لتوزيعها في المحافظة".

واضاف ارزيقات، "على الفور تحركت قوة من الشرطة ونصبت كمينا لهم وعند وصولهم وايقاف المركبة لم يتم العثور على المخدرات، وحاول الثلاثة ايهام الشرطة بانهم لا يحملون سِوى بعض الحاجيات للتسلية". 

واردف "انه وبمهارة ضباط مكافحة المخدرات فان الحيلة التي اتبعها الثلاثة لم تنطل عليهم وعندما قاموا بفتح اكياس الشيبس تم العثور على كمية من مادة يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي المهجن بلغت من الوزن نصف كغم و32 حبة مخدرة يشتبه ان تكون حبوب الاكستازي، وكانت اكياس الشيبس مغلقة ومحكمة بنفس اغلاق اكياس الشيبس العادية .

وبيّن ارزيقات، انه تم التحفظ على المواد وتوقيف الاشخاص لحين عرضهم على النيابة العامة.

#الشرطة #مخدرات

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