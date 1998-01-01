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عشرات المواطنين يؤدون "الجمعة" في الخان الأحمر

الجمعة 03 أغسطس 2018 02:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المواطنين يؤدون "الجمعة" في الخان الأحمر



القدس / سما /

أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة اليوم في قرية الخان الاحمر شرقي القدس المحتلة، ضمن برنامج الفعاليات التضامنية مع سكان القرية، لمواجهة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدمها وطرد اهلها.

وقال خطيب الجمعة: إن الادارة الأميركية تسعى من خلال قراراتها باقتصار عدد اللاجئين الفلسطينيين الى 40 ألف لاجئ، وتصفية قضية القدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وتصفية القضية الفلسطينية، بإعطاء غطاء قانوني وشرعي لدولة الاحتلال لتوغل استيطانها في كافة اراضي الضفة الغربية، وخاصة في مدينة القدس من اجل ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة، وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.

وشدد الخطيب، على ضرورة ازدياد حجم المساندة ونصرة الخان الأحمر، وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية أمام قرارات الاحتلال، ورفض كافة المخططات الاسرائيلية، حتى يعلم المحتل أننا لا نستسلم أبدًا.

#خطبة الجمعة #الخان الأحمر

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