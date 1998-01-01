26 شهيدًا وقرابة 2000 مصاب خلال يوليو

غزة / سما /

استشهد خلال شهر تموز/يوليو الماضي، 26 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح المركز، في تقريره الشهري حول أبرز الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر تموز من العام 2018، والذي أصدره، اليوم الجمعة، أن من بين الشهداء (23) مواطناً قتلتهم سلطات الاحتلال على حدود قطاع غزة خلال مسيرات العودة السلمية، بالإضافة إلى (3) شهداء ارتقوا في الضفة الغربية، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في ثلاجاتها جثامين (27) شهيداً من الضفة الغربية وقطاع غزة في مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي.