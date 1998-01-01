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بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم تصل فلسطين

الجمعة 03 أغسطس 2018 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وصلت بعثة المنتخب العراقي لكرة القدم الى فلسطين قبل ظهر اليوم الجمعة، قادمة من عمان التي كانت قد وصلتها يوم الاربعاء وتأخر وصولها الى فلسطين الى اليوم بسبب اجراءات الاحتلال.

وكانت البعثة قد دخلت الى فلسطين عبر معبر الكرامة وتوجهت مباشرة الى فندق "الجراند بارك" برام الله مقر اقامتها خلال فترة الزيارة، وكان في استقبالهم أمين عام المجلس الاعلى للشباب والرياضية الوزير عصام القدومي، ووكيل المجلس الأعلى للشباب والرياضة منذر مسالمة، ونائب رئيس اتحاد كرة القدم سوزان شلبي، وامين عام اللجنة الاولمبية الفلسطينية عبد المجيد حجة، والمدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم فراس ابو هلال، وحشد كبير من الشخصيات الرياضية والوطنية وممثلي وسائل الاعلام المختلفة.

ورحب القدومي باسم رئيس الاتحاد اللواء جبريل الرجوب بالبعثة، وقال "انه لشرف عظيم لنا ان نستقبلكم على ارضنا ارض فلسطين"، متمنيا لهم طيب الاقامة مشيرا الى قوة العلاقة التي تربط البلدين، ومشيدا بحفاوة الاستقبال الذي شهده الفدائي الفلسطيني عندما لعب بالبصرة في ايار من العام الحالي.

بدوره شكر رئيس بعثة العراق علي الاسدي، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وعلى رأسه اللواء جبريل الرجوب، مشيدا بحفاوة الاستقبال  والاصرار الفلسطيني على الحياة بالرغم من كل الصعوبات، مستذكرا المواقف الفلسطينية تجاه العراق، ومشيدا بقوة العلاقات التي تربط الاتحادين الفلسطيني والعراقي.

الى ذلك لفت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إلى أنه تم إجراء تعديل على موعد ومكان إقامة الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لمباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه العراقي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والتاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، في فندق (جراند بارك) برام الله، في حين بقي موعد إقامة التدريب الرئيسي الخاص بالمنتخب العراقي في ذات الموعد، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، يليه مباشرة التدريب الرئيسي لمنتخبنا الوطني في تمام الساعة السابعة مساءً على ذات الملعب.

يشار إلى أن موعد إقامة المباراة سيكون في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ السبت، على ستاد الشهيد فيصل بالرام. 

#المنتخب العراقي

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