تكية غزة الخيرة تواصل توزيع وجبات الطعام على الأسر الفقيرة

غزة / سما /

وزعت تكية غزة الخيرية التابعة للجنة زكاة الدرج، 200وجبة طعام مكونة من "الأرز وطبيخ الكفتة" ظهر أمس على الأسر المستورة في مدينة غزة، وذلك مواصلةً لعملها الخيري في مساعدة المحتاجين وفق الأهداف التي وضعتها لذلك.

وقال عمر مراد نائب رئيس اللجنة: "إن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة، في ظل الحصار المطبق على القطاع، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه".

وأوضح ، أن كل أسرة تحصل على عدد وجبات يكفي لإشباع أفرادها، بحيث تصل إلى 200 أسرة في كل يوم يتم فيه إعداد الطعام داخل التكية، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في دعم التكية من أجل الحفاظ على إستمرارية عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين .

ولفت مراد، إلى إحصائية جديدة صادرة عن تجمع المؤسسات الخيرية بأن نسبة الفقر بلغت في قطاع غزة 80%، منها 65% تحت خط الفقر المدقع، ويحتاج ثلاثة أرباع الأهالي للمساعدات الإغاثية العاجلة، والتي لم تعد متوفرة الآن، بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة من 11 عاماً.