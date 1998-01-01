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الشرطة : ضبط عشرات الدراجات النارية المخالفة للقانون في جنين

الجمعة 03 أغسطس 2018 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما/

- ضبط  جهاز الأمن الوقائي في محافظة جنين اليوم الجمعة، عشرات الدراجات النارية المخالفة للقانون، وذلك ضمن العمل الروتيني المستدام للمؤسسة الأمنية في محافظة جنين.

 وذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في وقائي جنين لـ"وفا"، أن ضباط الجهاز وبناء على تعليمات من رئيس الجهاز وبتوجيهات من مديره في جنين، تمكن الليلة الماضية واليوم من ضبط عشرات الدراجة النارية المخالفة للقانون ضمن الحملة الامنية المستمرة من أجل القضاء على المظاهر غير القانونية ونشر الامن والأمان بين المواطنين والقضاء على كافة مظاهر الفوضى والتفلت بعد أن أصبحت هذه الدراجات تشكل مصدر خطر حقيقي وقلق وإرباك للمواطنين.

وأكد استمرار العمل الروتيني حتى الانتهاء من كافة ظواهر الفوضى في المحافظة والحد من استخدام هذه المركبات حفاظا على السلامة العامة وسلامة المواطنين.

وأهاب الوقائي بالمواطنين بضرورة الابلاغ عن وجود أي مركبة او دراجة نارية مخالفة للقانون، داعيا أولياء الامور لمتابعة ابنائهم، ومشيرا إلى أن المركبات غير القانونية تعتبر أداة خطيرة تهدد حياة المواطنين.

وعبر المواطنون عن ارتياحهم وفرحتهم لهذا العمل الأمني من قبل الوقائي، مطالبين بالاستمرار في هذا العمل ووضع حل جذري لهذه الظاهرة .

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