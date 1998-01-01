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اكتشاف مقبرة رومانية في إذنا غرب الخليل

الجمعة 03 أغسطس 2018 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف مقبرة رومانية في إذنا غرب الخليل



رام الله / سما /

اكتشف المواطنون صباح اليوم الجمعة قبورا أثرية رومانية في أعمال توسعة لأحد الشوارع الرئيسة ببلدة إذنا غربي محافظة الخليل بالضّفة الغربية.

وأفاد الخبير الأثري جبر الرجوب أنّ القبور تعود بتاريخها للفترة الرومانية، وتتكون من العديد من حجرات الدفن، ومنحوتة في الصخر الطباشير (الحوّر).

وأوضح هذه القبور تعرضت للنبش قديما من جانب لصوص الآثار، لافتا إلى أنّ العمل الجاري حاليا لتوثيق هذه القبور من خلال طواقم مختصة من دائرة آثار الخليل وتحت إشرافه.

وبين الرجوب بأنّه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة ومؤسسات بلدة إذنا من أجل الحفاظ على هذه القبور، لكي يتسنى لجميع أفراد المجتمع معاينتها، لأنّها تعكس حقبة مهمة من تاريخ فلسطين.

وباشرت طواقم الوزارة وبتعليمات من مدير عام الحفريات والتنقيبات جهاد ياسين بإجراء حفريات إنقاذية واستكشافيه في الموقع، وإجراء عمليات التوثيق الحديثة لهذه القبور، التي تعد تحفة فنية رائعة تعود بتاريخها للعهد الروماني.

#الخليل #مقبرة رومانية

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