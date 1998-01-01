معاريف: مقترح التهدئة لمدة 5 سنوات يشمل رفع الحصار و إقامة ميناء لغزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، نقلا عن صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن مقترح التهدئة مع حركة حماس، يشمل رفع الحصار، وانشاء ميناء خاص بغزة في منطقة الإسماعيلية بالأراضي المصرية.

وبحسب الصحيفة، يشمل مقترح التهدئة، فترة وقف إطلاق نار تستمر لمدة خمس سنوات، يتم تنفيذها على مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى فيها وقف الطائرات والبالونات الحارقة.

ووفقا للصحيفة، فإن المرحلة الأولى ستبدأ خلال أسبوع، وتضمن هي إنهاء التظاهرات على الحدود، ووقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة وعمليات اختراق الحدود، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وفتح معبر رفح بصورة دائمة.

وقالت صحيفة معاريف، إن المرحلة الثانية ، سيتم خلالها رفع الحصار عن غزة، والسماح بإدخال كافة البضائع التي كانت ممنوعة من قبل إسرائيل للقطاع، وتوفير الكهرباء الإسرائيلية لغزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن المرحلة الثالثة، ستقوم بها الأمم المتحدة، عبر بتنفيذ مشاريع إنسانية للسكان في قطاع غزة، مثل بناء محطة كهرباء في سيناء، ثم إعادة إعمار القطاع.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن وفد حماس بغزة سيناقش هذا المقترح اليوم، بينما سيناقش الكابينت الإسرائيلي، نفس المقترح يوم الأحد القادم.

وزعمت صحيفة معاريف، أن حركة حماس تبدى موافقة على هذا المقترح، وأن شرطها الأساسي في البدء بالتفاوض على قضية تبادل الأسرى، هو البدء في تطبيق بنود مقترح التهدئة.