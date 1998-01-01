موقع عبري يكشف.. لهذا السبب لم نشهد هجمات إسرائيلية في غزة مؤخرًا

وكالات

كشّف موقع عبري، عن سبب عدم ردّ الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وبحسب موقع "كان" العبري فإن، "السبب الذي أدى إلى انخفاض في إطلاق البالونات الحارقة كان سلسلة الضربات الجوية الإسرائيلية، لكن في الآونة الأخيرة لم نشهد أي هجمات؛ لأن إسرائيل لا تريد الإضرار بتقدم جهود المحادثات المصرية مع حماس والسلطة الفلسطينية".

وذكر أن "صالح العاروري وهو قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية، وصل إلى غزة بالأمس؛ لإجراء مشاورات مع قادة الحركة بعدما وعدت إسرائيل بعدم إلحاق الأذى به خلال تواجده في القطاع"، وفق الموقع العبري.

يُذكر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إلغاء زيارته الى كولومبيا والبقاء في "إسرائيل" الاسبوع المقبل بسبب تطورات الأوضاع على جبهة غزة.

ويأتي هذا التطور المفاجئ في وقت تتحدث فيه مصادر عن قرب اتفاق بين حماس و"إسرائيل" بوساطة مصرية وأممية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" اجتماعا هامًا بشأن غزة يوم الأحد المقبل.