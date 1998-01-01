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سوريا تتصدى لـ "هدف معادٍ" في سماء دمشق

الجمعة 03 أغسطس 2018 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تتصدى لـ "هدف معادٍ" في سماء دمشق



دمشق / وكالات /

تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الخميس لـ"هدف معاد" غرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من دون اتهام أي جهة أو تحديد ما تم استهدافه.

ونقلت "سانا"عن مصدر عسكري قوله "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لهدف معادٍ ودمرته غرب دمشق". وعادة ما تتهم دمشق إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية في سوريا بغارات جوية.

في المقابل نفت مصادر سورية لقناة "الميادين" أن تكون مقاتلات اسرائيلية قد نفذت غارة جوية في الاراضي السورية. ونقلت عن مصادرها "لم تحصل غارة عدوانية إسرائيلية داخل سوريا".

في المقابل، نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن قائد ميداني في الجيش السوري قوله إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لطائرتين إسرائيليتين كانتا تحلقان في سماء منطقة قطنا غرب دمشق وأسقطتهما". مؤكدا أن القوات السورية كانت ترصد هاين الطائرتين قبيل دخولهما الاجواء السورية.

اما وسائل الغعلام السورية فقد اكدت "رجال الدفاع الجوي جاهزون لصد أي عدوان مماثل ومتأهبون على مدار الساعة للحفاظ على سيادة اراضي الجمهورية العربية السورية في أي زمان و مكان كما كانوا سابقاً و اسقطو وهم من أراد تدمير بلدنا".

وقبل اسبوعين، أعلنت إسرائيل أنها أسقطت طائرة حربية سورية اخترقت المجال الجوي في جنوب هضبة الجولان، بينما أشارت مصادر إسرائيلية إلى اعتقاد سائد في قيادة الجيش، يتلخص في أن الطائرة السورية دخلت الأجواء الإسرائيلية عن طريق الخطأ، خلال العمليات التي كانت جارية في حوض اليرموك جنوب هضبة الجولان.

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