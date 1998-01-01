لهذه الأسباب.. تأجيل الإعلان عن صفقة القرن حتى نهاية العام الجاري

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر بالبيت الأبيض، أن الإدارة الامريكية، قررت تأجيل الإعلان عن بنود صفقة القرن حتى نهاية العام الجاري.

وقالت الصحيفة العبرية، إن "التأجيل نابع من حالة الإحباط الأمريكي حول صفقة القرن، وتخوفا من رفض "إسرائيل" لتقديم تنازلات للفلسطينيين بهذه الصفقة".

وأضافت الصحيفة، سيتم الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن، بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بسبب تقديرات الإدارة الأميركية بأن نتنياهو لن يتمكن، خلال فترة الانتخابات، من الموافقة على بعض بنود الصفقة، مثل الاعتراف بأبو ديس عاصمةً لفلسطين.

وفي السّياق ذاته، كشف وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم، الجمعة، أن الإدارة الأميركيّة توسّع طاقمها المكلّف بالشرق الأوسط، استعدادًا للإعلان عن "صفقة القرن".

ووفقًا للوكالة، فإن وكالة الأمن القومي الأميركيّة، التي يرأسها، مستشار الأمن القومي، جون بولتون، توجّهت إلى وكالات أميركيّة أخرى، منها وزارة الدفاع (البنتاغون) والمخابرات، من أجل تجنيد متطوعين للانضمام للطاقم، الذي سيعمل تحت إدارة الثنائي المكلّف "صفقة القرن"، كوشنر وغرينبلات.

ومن ضمن مهام الطاقم تنظيم والتنسيق حول الإعلان عن "صفقة القرن" وكافة المفاوضات المتعلّقة بها.

ويشتمل الطاقم على ٣ وحدات عمل، الأولى مهمتها متابعة التفاصيل السياسيّة والأمنية للصفقة، والثانية للجوانب الاقتصاديّة، فيما ستتخصص الثالثة في التسويق لها إستراتيجيًا في وسائل الإعلام.

وستستمر مدّة عمل الطواقم من ستّة أشهر إلى عام، وفقًا لـ"أسوشييتد برس".