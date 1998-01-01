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مصرع شابة حامل ونجاة جنينها بحادث سير وقع في البيرة

الجمعة 03 أغسطس 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شابة حامل ونجاة جنينها بحادث سير وقع في البيرة



رام الله / سما /

قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشابة اماندا ابراهيم عثمان جردات (21 عاما) من سعير وتسكن مدينة رام الله، لقيت مصرعها فجر اليوم الجمعة، نتيجة حادث سير وقع في مدينة البيرة.

وأفاد، بإصابة اربعة اخرين وصفت احدى الاصابات بالحرجة وثلاثة بين المتوسطة والطفيفة، نتيجة حادث سير وقع بين مركبتين على مفرق عرابي في مدينة البيرة.

واشار ارزيقات الى ان المتوفاة حامل وتمكن الاطباء من اخراج جنينها ونقله للمشفى الاستشاري ووضعه مستقر حتى اللحظة.

واضاف ان خبراء الحوادث باشروا التحقيق وتم توقيف سائق المركبة الاخرى لحين انتهاء الاجراءات .

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