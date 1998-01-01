﻿خالد مشعل يصل إلى الأردن في «زيارة عائلية»

غزة / سما /

وصل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشغل، الى العاصمة الأردنية عمان، في إطار «زيارة عائلية» لا يتخللها عقد أي لقاءات سياسية.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحركة حماس، إن مشعل وصل الى عمان قادما من العاصمة القطرية الدوحة، حيث مقر إقامته.

ووفق ما نشر المركز فإن السلطات الأردنية وافقت على دخوله أراضيها، بهدف القيام بهذه الزيارة، والمقرر أن تمتد لعدة أيام، لن يشارك خلالها في أي لقاءات رسمية مع قيادات أردنية، او أي فعاليات حزبية أو نقابية أو شعبية خلال فترة زيارته.

وكان الأردن قد أبعد مشعل وعددا من قادة حماس حيث كانوا يقيمون، عن أراضيه في عام 1999، بسبب خلافات وقعت بين الدولة والحركة.

وزار مشعل عمان بعد خروجه منها عدة مرات، كانت من ضمنها زيارة لذويه، كما شملت إحدى زياراته المشاركة في تشييع جثمان والدته التي قضت هناك.

وفي كانون الثاني/ يناير من عام 2012 انضم مشعل للقاء عقد بين الملك عبد الله، والأمير تميم بن حمد، حيث كان يشغل منصب ولي عهد قطر، وكان هذا اللقاء هو الأول لقائد حماس وقتها مع الملك الأردني منذ الخروج من عمان.