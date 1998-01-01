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غزة : استعدادات لـ "جمعة الوفاء لشهيد كوبر" ضمن مسيرات العودة

الجمعة 03 أغسطس 2018 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استعدادات لـ "جمعة الوفاء لشهيد كوبر" ضمن مسيرات العودة



غزة / سما /

يستعد قطاع غزة، لـ " جمعة الوفاء للشهيد محمد طارق يوسف"، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ الثلاثين من آذار على طول السياج الحدودي لقطاع غزة المحاصر.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة " جمعة الوفاء لشهيد كوبر".

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

وقالت إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء

#غزة #مسيرات العودة

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