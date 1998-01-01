جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

لماذا عهد؟ بقلم : ميسا جيوسي

الجمعة 03 أغسطس 2018 12:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا عهد؟ بقلم : ميسا جيوسي



جميلة تماما كما كانت منذ ثمانية أشهر  أو ثمان سنوات أو ثمان عقود لا فرق في حساب الوقت في بلد صلبت منذ الازل.
لكنها تبدو اليوم اجمل، وأبهى وأكثر عنفوانا، على العهد ولدت وعليه ترعرعت وبه ستمضي. 
لماذا عشقها كل عاشق للحرية ولماذا احبها كل محب للعدل على وجه المعمورة، لانها ببساطة نقية نقاء الحق الذي لا غبار عليه. 
لا ادري لماذا اعترى تحريرها من قيد المحتل بلبلة لا يعد هذا وقتها ولا مكانها، لماذا استنكر عليها البعض فيض الاهتمام؟ لماذا قارنها الكثيرون بمئات من الأسرى الذين لم يحظوا ببضع مما حظيت بِه تلك الشقراء المغوارة؟؟؟ تسائلت كثيرا وجاءني الرد شافيا من صديقة موهوبة قالت لي التالي:
في البدء ان عهد صفعت بيدها الصغيرة وجه جندي إسرائيلي مدججا بالسلاح، جندي يمثل "الجيش الذي لا يقهر" ووثق الحدث بالصوت والصورة وجاب العالم شرقا وغربا، فرأى العالم بعينيها عبق الحرية وبيديها عدالة القضية.
اما بعد، فإن عهد ليست جديدة العهد بالمقاومة، فلقد اعتدناها متنقلة بين خوذات المحتل مستنشقة غازه المسيل للدموع في كل مسيرة ضد الاستيطان في بلدتها مُذ كانت طفلة لا تتجاوز سنوات عمرها أصابع اليد الواحدة. 
وثالث القضايا وأهمها هي ان تلك الشقراء الساحرة فتنت العالم بقوتها وجمالها الداخلي والخارجي وحطمت بذلك الصورة النمطية التي شاء المحتل ومن يلتف لفيفه ان يصدرها عن المرأة الفلسطينية "الإرهابية المتوحشة" التي ترسل اطفالها ليموتو على الحواجز. اليوم عهد فتحت الباب لمن لديه فضول التعرف على الأنثى الفلسطينية المتعلمة المثقفة المناضلة على مدى السنين.
يكفي ماذكر، شكرًا عهد،  جددتي بعروقنا الحياة بأن الحق لايضيع طالما هناك اجيالا تحمل العهد.

أخبار ذات صلة

ميساء جيوسي - ارشيف

لا تجلدوا الامل ...بقلم ميسا جيوسي

ميسا الجيوسي - ارشيف

سلام على الجيل القادم ...بقلم ميسا جيوسي

ميسا جيوسي - ارشيف

حقيبة سفر ..ميسا جيوسي

ميسا جيوسي-ارشيف

بين أوباما وترمب ...ميسا جيوسي

قراءة في قنديل أم هاشم ... بقلم ميساء جيوسي

ميساء جيوسي -ارشيف

فقط في غزة .. ميساء جيوسي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : العاروري وابو مرزوق وبدران يصلون غزة ظهر اليوم من القاهرة

﻿«لقاء ثلاثي» بعد غد في القاهرة يجمع فتح وحماس بإشراف مصري لإعلان جدول تنفيذ المصالحة

ليبرمان : لهذا السبب قررت مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة!!

الشرطة تكشف أسباب وفاة شاب وفتاة داخل مركبة وسط الخليل

" محدث" .. أبو ردينة يؤدي اليمين أمام الرئيس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام

بالصور: حزب الله ينشر صوراً لـ "سرب" من الطائرات المسيرة التي يمتلكها

تزامنا مع وصول وفد حماس لغزة .. نتنياهو يلغي زيارته المقررة إلى كولومبيا

الأخبار الرئيسية

حماس- ارشيف

وصول وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري إلى غزة

تقاعد- ارشيف

لجنة التقاعد القسري للأسرى: حل مشكلتهم في القريب واغلاق ملف التقاعد منتصف الشهر القادم

الكابينيت- ارشيف

الكابنيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا هاما الاحد بشأن التوصل لتسوية مع حماس في غزة

الحمد الله

الحمدالله: الحكومة جاهزة لتسلم مسؤوليتها كافة في قطاع غزة وستنفذ ما تتفق عليه الفصائل

رواتب -ارشيفية

مصدر لـ"سما" :صرف رواتب موظفي السلطة في غزة بنسبة 50% عبر الصراف الالي