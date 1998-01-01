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اشتيوي لـ " سما" : غدا الإعلان عن فعاليتين سيتم إقامتهم في مخيم الفارعة

الخميس 02 أغسطس 2018 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيوي لـ " سما" : غدا الإعلان عن فعاليتين سيتم إقامتهم في مخيم الفارعة



ميس الشافعي/ نابلس/

أعلن منسق الحملة الوطنية المركزة ضد تقليصات الوكالة (الأونروا) عماد إشتوي، عن الإعلان عن فعاليتين سيتم إقامتهم اليوم في مخيم الفارعة في تمام الساعة السادسة وغدا في مخيم بلاطة بعد صلاة الظهر ضد قرارات الأنروا لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات.  

وقال اشتيوي في حديث خاص لوكالة " سما " ، ان الفعاليات هذه تأتي ضد قرارات الأنروا لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات، وقيامها بفصل عدد كبير من المعلمين في قطاع غزة.

وطالب الاونروا القيام بجميع واجبتها وتقديم خدماتها للاجئين ، لان جميع الخدمات التي تقوم بتقديمها وكالة الغوث سواء إن كانت صحية أو تعليمية أو توفير فرص عمل جميعها قرارات أممية تم إقرارها وعلى الوكالة العمل على تطبيقها .  

واعتبر اشتوي تقليص الخدمات هو تساوق مع الاحتلال والإدارة الأمريكية للضغط على الشعب الفلسطيني، محذرا من خطورة عدم بدء العام الدراسي في موعده .

  وناشد الحكومة الفلسطينية بالوقوف على مسؤولياتها إتجاه قضية اللاجئين وطالبها بتوفير الدعم اللازم لإيقاف القرارات المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينين

#تقليصات #اونروا

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