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عشرات القتلى والجرحى في غارة للتحالف على الحديدة

الخميس 02 أغسطس 2018 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات القتلى والجرحى في غارة للتحالف على الحديدة



الحديدة/ وكالات/

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن مصادر طبيّة قولها إن 26 يمنيًّا قُتلوا، وأُصيب 35 آخرون في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية على ميناء صيد وسوق للأسماك، في مدينة الحديدة باليمن.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، إن الحصيلة الأولية نحو 40 قتيلا وجريحا، ولم يتم تأكيد هذه الحصيلة من قبل وكالات أنباء.

وذكرت أن عشرات القتلى قضوا، باستهدافٍ للتحالف، طالَ تجمعا في سوق السمك أمام بوابة مستشفى الثورة العام في الحديدة، بغارة نتج عنها سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

ووفقًا للمصادر، فقد أطلق المستشفى في المدينة، نداءً للتبرع للمصابين الذين نُقلوا إلى مستشفى الثورة ومستشفيات أخرى في الحديدة، ولم يصدر تعليق فوري من قبل التحالف.

وجاء القصف، في ظل التصعيد الجوي، الذي تشهده الحديدة، منذ أسبوع، حيث يواصل التحالف ضرباته الجوية، ضد أهداف مفترضة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بمدينة الحديدة ومحيطها، وسط استعدادات لقوات الشرعية باستئناف العمليات العسكرية الهادفة إلى انتزاع السيطرة على المدينة ومينائها من الجماعة.

ومن المُقرّر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة يستمع خلالها إلى إفادة من المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، حول أحدث مستجدات جهود السلام، بما فيها تلك المتعلقة بمساعي وقف التصعيد العسكري في الحديدة.

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