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هارتس: 61 مليون $ لاجهزة امن السلطة لمواصلة التنسيق الامني مع اسرائيل

الخميس 02 أغسطس 2018 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس: 61 مليون $ لاجهزة امن السلطة لمواصلة التنسيق الامني مع اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

 اكشفت صحيفة هارتس العبرية عن الادارة الامريكية منحت اجهزة الامن الفلسطينية مبلغ 61 مليون دولار رغبة منها في دعم ومواصلة التنسيق الامني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقالت هارتس انه" رغم ان واشنطن تجمد مبلغ 200 مليون دولار من مساعداتها الا انها قررت تحرير مبلغ 61 مليون دولار من تلك المساعدات" معتبرة ان المبلغ يحقق مصالح واشنطن الحيوية في ظل استمرار التعاون بين اجهزة امن السلطة واسرائيل .

ونقلت الصحيفة عن مسؤول اميركي قوله ان دفع المبلغ للاجهزة السلطة لا يتعارض مع الرؤيا الاميركية حول اعادة النظر في مجمل المساعدات الخارجية بما يحقق مصالح واشنطن ورضى دافع الضرائب الاميري.

#السلطة #اسرائيل #التنسيق الامني #اميركا

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