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الشرطة تعتقل مواطنا يبيع قطع آثار في جنين

الخميس 02 أغسطس 2018 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين/سما/

اعتقلت شرطة مكافحة الآثار في جنين اليوم الخميس مواطنا من مدينة أريحا وبحوزتها (41) قطعة آثار بهدف بيعها في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان لها إنه وبناء على معلومات توافرت لدى الشرطة حول حيازة شخص من أريحا لقطع يشتبه أنها أثرية ويريد بيعها في مدينة جنين تم تحديد مكان تواجده؛ وعلى الفور تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار وألقت القبض عليه وضبط بحوزته 41 قطعة يشتبه أنها أثرية.

من جهة أخرى اعتقلت الشرطة اليوم شخصيين لقيامهما بهدم مبان تاريخية في جنين يعود تاريخها للعصر العثماني، وتم إيقاف الهدم على الفور.

وبحسب الشرطة فقد اعترف الشخصان بأنها كانا ينويان هدم المباني ونقل حجارتها الأثرية إلى مناشير الحجر القريبة من الجامعة الأمريكية.

 
#شرطة #اعتقال

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