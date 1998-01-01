الاتحاد الاوروبي يعلن عن تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة

غزة/سما/

أعلن الاتحاد الاوروبي، اليوم الخميس، تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة، والذي يوفر 0.5 ميغاواط من الكهرباء لتشغيل محطة لتحلية مياه البحر، جنوبي القطاع.

وقال مكتب الاتحاد بغزة، في بيان صحفي "محطة تحلية مياه البحر جنوبي غزة، الممولة سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي، تزود 75 ألف مواطن في محافظتي خان يونس ورفح بمياه الشرب".

وأضاف: "بفضل حقل الطاقة الجديد والاستثمارات الجديدة فإن محطة تحلية مياه جنوبي غزة ستوصل مياه الشرب إلى 250 ألف مواطن في جنوب غزة بحلول عام 2020".

وقال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع الأوروبية: "تعتبر محدودية توريد الطاقة في غزة من أكبر التحديات التي تقف في وجه تحسين حصول المواطنين على مياه آمنة صالحة للشرب".

وأضاف هان أن "حقل الطاقة الشمسية يعتبر حيويا لمواجهة الاحتياجات الملحة للمياه في غزة مما سيخلق ظروفا معيشية تحفظ للإنسان كرامته ويخفف التوتر في منطقة معرضة بشدة للنزاعات".