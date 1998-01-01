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هنية يهنئ الأسيرتين ياسمين أبو سرور وعهد التميمي بالحرية

الخميس 02 أغسطس 2018 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهنئ الأسيرتين ياسمين أبو سرور وعهد التميمي بالحرية



غزة/سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الأسيرتين الفلسطينيتين المحررتين ياسمين سرور وعهد التميمي، وهنأهما بمناسبة الإفراج عنهما من سجون الاحتلال.

وعّبر هنية خلال اتصال هاتفي مع الأسيرتين عن اعتزازه بالدور النضالي للأسرى والأسيرات داخل السجون ودفاعهم عن القضية الفلسطينية.

وهنأ هنية عائلة الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح منفذ عملية إطلاق نار بطولية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة عام 2016م، بمناسبة عقد قران ابنة الشهيد.

وأشاد هنية خلال الاتصال بعائلة الشهيد بتضحيات أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس، ورفضهم المؤامرات كافة التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني.

#هنية #ابو سرور #التميمي’

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