جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تسمح بإدخال معدات لإقامة محطة تحلية المياه في غزة

الخميس 02 أغسطس 2018 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسمح بإدخال معدات لإقامة محطة تحلية المياه في غزة



القدس/سما/

 سمحت إسرائيل في الأيام الأخيرة بإدخال حاويات تحتوي على معدات مخصصة لاستكمال بناء محطة تحلية مياه البحر الكبيرة في قطاع غزة بالإضافة الى ثمانية خزانات كبيرة، وذلك بعد تأخير على مدار شهور، ويأتي الخبر على خلفية التقدم في المحادثات مع حركة حماس.
إقامة محطة التحلية صادقت علية إسرائيل بمساعدة مصادر تمويل اجنبية، لكن التصعيد الأمني في الجنوب جعل إسرائيل تقرر التوقف عن ادخال المعدات المطلوبة لاستكمال بناء محطة التحلية التي من المفترض ان تحل ازمة المياه في قطاع غزة.
وقالت "هآرتس" العبرية، ان تحولا حصل في الأسبوعين الأخيرين بالنهج الإسرائيلي ، فبالرغم من قرار ليبرمان زيادة الصعوبات على غزة واغلاق معبر كرم ابي سالم، سمح بإدخال عشرة حاويات احتوت اسمنت ومعدات كهربائية، وجاءت الموافقة بتدخل مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية كانوا حذروا على مدار اشهر بانه يجب الاهتمام بالازمة الإنسانية في غزة، خصوصا ازمة المياه.
الحديث يدور عن مشروع تكلفته 60 مليون شاقل، تنفذه شركات أمريكية عن طريق مقاول في قطاع غزة. منسق اعمال الحكومة الإسرائيلية الجنرال كميل أبو ركن، رئيس قسم الشؤون المدنية في مقر منسق اعمال الحكومة العقيد شارون بيتون، ورئيس مديرية التنسيق والارتباط في غزة اياد سرحان هم من دفعوا وقادوا الى التوصل الى هذه الموافقة بعد اجتماعات مع جهات مختلفة على صلة بالموضوع، وافقوا على تسهيلات لادخال المعدات كما طرحت للنقاش مشاريع أخرى.
واستكمل إقامة 80% من محطة تحلية المياه، وكان من الضروري ادخال هذه المعدات لانهاء إقامة المحطة. ويشار الى أن الأماكن التي ستقام بها محطة تحلية المياه اختيرت بعناية فائقة من قبل المؤسسة الأمنية، وذلك لمنع اقامتها الى جانب استراتيجية لحركة حماس يمكن ان تكون هدفا للهجوم.

 
#اسرائيل #حماس #بضائع #غزة

أخبار ذات صلة

مولدات كهرباء

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء بنظام GPS إلى غزة والسبب ؟

كهرباء غزة -ارشيفية

غزة وصلت الى "القاع". ..إسرائيل تسمح بإدخال مولدات الكهرباء للقطاع

"هآرتس" تكشف: إسرائيل تسمح بإدخال مركبات مصفحة لأجهزة أمن السلطة

الرئيس عباس ومشعل

عقد على “الانقلاب”: إسرائيل تُواصل تمسكها بخطّة آيلاند لإقامة دولة “غزّة الكبرى”

مشروع محطة التحلية

أبو سمهدانة: الممولون اشترطوا انشاء محطة للطاقة البديلة كجزء من مشروع محطة التحلية

سلطة المياه برام الله توقف توريد المياه لغزة

سلطة المياه برام الله تخطر بلدية غزة بوقف توريد المياه للقطاع

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": ميلادينوف الرجل الذي يحاول إنقاذ غزة .. فمن هو ايضا ؟

مصادر لـ"سما" : العاروري وابو مرزوق وبدران يصلون غزة ظهر اليوم من القاهرة

﻿«لقاء ثلاثي» بعد غد في القاهرة يجمع فتح وحماس بإشراف مصري لإعلان جدول تنفيذ المصالحة

العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل مركبة وسط الخليل

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

بالصور: حزب الله ينشر صوراً لـ "سرب" من الطائرات المسيرة التي يمتلكها

تزامنا مع وصول وفد حماس لغزة .. نتنياهو يلغي زيارته المقررة إلى كولومبيا

الأخبار الرئيسية

تقاعد- ارشيف

لجنة التقاعد القسري للأسرى: اغلاق ملف التقاعد منتصف الشهر القادم

الكابينيت- ارشيف

الكابنيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا هاما الاحد بشأن التوصل لتسوية مع حماس في غزة

الحمد الله

الحمدالله: الحكومة جاهزة لتسلم مسؤوليتها كافة في قطاع غزة وستنفذ ما تتفق عليه الفصائل

رواتب -ارشيفية

مصدر لـ"سما" :صرف رواتب موظفي السلطة في غزة بنسبة 50% عبر الصراف الالي

نبيل ابو ردينة

" محدث" .. أبو ردينة يؤدي اليمين أمام الرئيس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام