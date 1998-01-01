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بدران: غزة تستحق جهدًا عمليًا أكبر من الجميع لرفع معاناة سكانها المتواصلة

الخميس 02 أغسطس 2018 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدران: غزة تستحق جهدًا عمليًا أكبر من الجميع لرفع معاناة سكانها المتواصلة



غزة/سما/

 أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، مساء الخميس، إن غزة تستحق جهدًا عمليًا أكبر من الجميع؛ لرفع معاناة سكانها.
وأضاف بدران في تدوينه عبر حسابه الرسمي في (فيسبوك): نحن حين نأتي إلى غزة، فنحن نتشرف بها وبأهلها، ونرفع رؤوسنا عاليا بالتضحيات والعطاء والصمود الذي لا مثيل له.
وتابع: غزة تستحق منا، ومن كل القيادات الفلسطينية كل الاحترام والتقدير، لكنها تستحق جهدًا عمليا اكبر من الجميع لرفع معاناة سكانها، مشيرًا إلى أنها "رافعة القضية الفلسطينية وحاضنة المقاومة".
ومن المقرر أن يصل خلال اللحظات المقبلة وفد من قيادة حركة "حماس" في الخارج، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
ويضم الوفد، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري، وأعضاء المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران، إضافة للوفد الذي خرج من غزة للقاهرة وعلى رأسه القيادي خليل الحية.
ومن المرتقب أن يلتقي وفد "حماس"، قيادة الحركة في قطاع غزة برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

#حسام بدران #حماس #غزة #حصار

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