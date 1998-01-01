لجنة التقاعد القسري للأسرى: اغلاق ملف التقاعد منتصف الشهر القادم

رام الله/سما/

أكد ناصر شلون منسق لجنة التقاعد القسري للأسرى والضباط العسكريين وذوي الشهداء المدنيين، أن هذا الملف سيتم إغلاقه حتى موعد اقصاه منتصف هذا الشهر على ابعد تقدير.

جاءت تصريحات شلون بعد لقاء جمعه اليوم مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء إسماعيل جبر الذي طمأن لجنة التقاعد القسري مؤكدا حل مشكلتهم في القريب العاجل، بناء على توصيات لجنة الضباط التي سوف ترفع توصياتها الى رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن".

وقال شلون ان الجهود التي تبذلها لجنة التقاعد القسري للأسرى واصرارها على إنهاء الملف بالكامل قد اخذ وقتا طويلا وانتهى الى عودتهم جميعا دون إستثناء.

وأعتبرت اللجنة ان هذا اللقاء سيكون الاخير بما يخص هذا الملف المفصلي.

وأكدت اللجنة أنها لمست مصداقية في وصف الحالة والعلاج الجذري للملف.

واشادت اللجنة بسعة صدر كل المستويات صاحبة الرأي السديد والحكمة بضبط النفس نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها الأسرى وذووهم.