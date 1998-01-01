جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حل مشكلتهم في القريب ..

لجنة التقاعد القسري للأسرى: اغلاق ملف التقاعد منتصف الشهر القادم

الخميس 02 أغسطس 2018 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة التقاعد القسري للأسرى: اغلاق ملف التقاعد منتصف الشهر القادم



رام الله/سما/

 أكد ناصر شلون منسق لجنة التقاعد القسري للأسرى والضباط العسكريين وذوي الشهداء المدنيين، أن هذا الملف سيتم إغلاقه حتى موعد اقصاه منتصف هذا الشهر على ابعد تقدير.

جاءت تصريحات شلون بعد لقاء جمعه اليوم مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء إسماعيل جبر الذي طمأن لجنة التقاعد القسري مؤكدا حل مشكلتهم في القريب العاجل، بناء على توصيات لجنة الضباط التي سوف ترفع توصياتها الى رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن".

وقال شلون ان الجهود التي تبذلها لجنة التقاعد القسري للأسرى واصرارها على إنهاء الملف بالكامل قد اخذ وقتا طويلا وانتهى الى عودتهم جميعا دون إستثناء.

وأعتبرت اللجنة ان هذا اللقاء سيكون الاخير بما يخص هذا الملف المفصلي.

وأكدت اللجنة أنها لمست مصداقية في وصف الحالة والعلاج الجذري للملف.

واشادت اللجنة بسعة صدر كل المستويات صاحبة الرأي السديد والحكمة بضبط النفس نتيجة الظروف القاهرة التي يمر بها الأسرى وذووهم.

#تقاعد #سلطة #عباس #الرئيس #عقوبات

أخبار ذات صلة

تقاعد - توضيحية

كم بلغ عدد طلبات التقاعد المبكر من الموظفين المدنيين ومتى ينتهي قانون التقاعد؟

1580dd73773860_QNOIGFLEHKMPJ

الرئيس عباس يؤكد للاهل في غزة :معبر رفح البري سيعمل بشكل طبيعي اعتباراً من منتصف الشهر القادم

أبو زايدة

أبو زايدة : قرارات مؤلمة بعد التقاعد

برهوم - ارشيف

حماس: احالة موظفي غزة على التقاعد جرائم ضد الإنسانية

فلسطينيون متقاعدون - ارشيف

الحلو : النصيب الاكبر في قانون التقاعد سيكون لغزة

إحالة 7 آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة إلى التقاعد

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": ميلادينوف الرجل الذي يحاول إنقاذ غزة .. فمن هو ايضا ؟

مصادر لـ"سما" : العاروري وابو مرزوق وبدران يصلون غزة ظهر اليوم من القاهرة

﻿«لقاء ثلاثي» بعد غد في القاهرة يجمع فتح وحماس بإشراف مصري لإعلان جدول تنفيذ المصالحة

العثور على جثتين لشاب وفتاة داخل مركبة وسط الخليل

ليبرمان يقرر مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى إشعار اخر

بالصور: حزب الله ينشر صوراً لـ "سرب" من الطائرات المسيرة التي يمتلكها

تزامنا مع وصول وفد حماس لغزة .. نتنياهو يلغي زيارته المقررة إلى كولومبيا

الأخبار الرئيسية

الكابينيت- ارشيف

الكابنيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا هاما الاحد بشأن التوصل لتسوية مع حماس في غزة

الحمد الله

الحمدالله: الحكومة جاهزة لتسلم مسؤوليتها كافة في قطاع غزة وستنفذ ما تتفق عليه الفصائل

رواتب -ارشيفية

مصدر لـ"سما" :صرف رواتب موظفي السلطة في غزة بنسبة 50% عبر الصراف الالي

نبيل ابو ردينة

" محدث" .. أبو ردينة يؤدي اليمين أمام الرئيس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان : لهذا السبب قررت مجددا منع ادخال الوقود والغاز الى قطاع غزة!!