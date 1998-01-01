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حماس: إقالة الرئيس عباس لقراقع اعتداء صارخ على الأسرى وحقوقهم

الخميس 02 أغسطس 2018 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إقالة الرئيس عباس لقراقع اعتداء صارخ على الأسرى وحقوقهم



غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى دودين إن قرار رئيس السلطة محمود عباس إقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع على خلفية معارضته سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين كما أفادت به الأنباء، قوبل باستغراب شديد من قبل شعبنا وأسرانا وعوائلهم.

واعتبر دودين في تصريح صحفي، إقالة قراقع على هذه الخلفية اعتداء صارخا على الأسرى وحقوقهم المشروعة والمكفولة، وخطوة تنسجم مع سياسة ضرب صمود الأسرى استجابة للإملاءات الخارجية.

وتوجه دودين بالتحية والتقدير لجهود الوزير قراقع، مردفاً "نسجل احترامنا واعتزازنا بموقفه المشرف والمساند لحقوق الأسرى، ونؤكد ثقتنا العالية بقدرته على مواصلة خدمة الأسرى بغض النظر عن المواقع والمسميات".

#عباس #قراقع #استقالة #احتلال #اسرى

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