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منتدى الإعلاميين: 90 انتهاك بحق الحريات الصحفية من قِبل الاحتلال

الخميس 02 أغسطس 2018 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

قال الناطق باسم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين شادي أبو صبحةـ إن انتهاكات قوات الاحتلال بحق الحريات الإعلامية خلال شهر يوليو من عام 2018 بلغت 90 انتهاك، تمثلت بإصابة 28 صحفي منهم 17 من غزة خلال مسيرة العودة، و11 صحفي من الضفة.

وتابع أبو صبحة، خلال وقفة نظمتها قناة القدس بغزة اليوم الخميس، تضامناً مع اغلاق مكتبها في الضفة الغربية واعتقال عدد من الصحفيين العاملين بالقناة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الزملاء علاء الريماوي وسامي علوان وقتيبة حمدان وحسن انشاصي دون اعتبارٍ للقوانين الدولية.

وأشار إلى أن هناك 25 صحفي وصحفية يقبعون في سجون الاحتلال، مؤكداً أن "إسرائيل" اخترقت كل القوانين الدولية واستهترت بالمجتمع الدولي متوهمةً بأن ذلك يفتت همة الصحفيين الفلسطينيين.


وأدان منتدى الإعلاميين، تسلط الاحتلال على الصحفيين سواء بالقتل العمد أو الاعتداءات المباشرة ومصادرة المعدات، مطالباً بحماية دولية للصحفيين من جرائم الاحتلال.

وحث المؤسسات الإعلامية الفلسطينية على تسليط الضوء على جرائم الاحتلال ومواجهة التغول الإسرائيلي بمزيد من الإصرار والتعبير عن امال وحقوق شعبنا بالحرية.

بدوره، أكد محمد الداهودي الناطق باسم قناة القدس، أن القناة لم تسلم من اعتداءات الاحتلال إذ تعرضت للقصف في العدوان على غزة عام 2012، مشيراً إلى أن الاستهداف أدى إلى إصابة ثمانية من الصحفيين العاملين بالقناة.

وأضاف: "جرائم الاحتلال بحقنا لم تنتهي عند الاستهداف فقط، بل تعرضت طواقمنا في الضفة للاعتقال والتفتيش، وأخيراً إغلاق مكتبنا بالكامل".

#صحافة #اعتداء #احتلال #القدس #رام الله

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