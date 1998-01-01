الاحتلال يغلق شوارع رئيسية وفرعية بالقدس لتأمين"مسيرة المثليين"

القدس/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، شوارع رئيسية وفرعية في القدس، لتأمين زحف "مسيرة المثليين"، التي ستُنظّم في المدينة المحتلة.

وأعلنت شرطة الاحتلال، أنها نشرت نحو 2400 شرطي بصحبة بالونات استطلاع من طراز "زبلين"، وأغلقت الشوارع لتأمين "المسيرة"، التي من المتوقع أن يشارك فيها نحو 30 ألف متظاهر في المسيرة.

يُشار إلى أنه جرى في "تل أبيب" خلال الأسابيع الماضية التظاهرة الأكبر والأهم للمثليين الذين طالبوا فيها المساواة في الحقوق العائلية أيضا، وحظيت بدعم كبير من الجمهور "الاسرائيلي" عامة.