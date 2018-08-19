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16043 طالب وطالبة يتقدمون السبت للدورة الثانية من امتحان "الإنجاز"

الخميس 02 أغسطس 2018 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
16043 طالب وطالبة يتقدمون السبت للدورة الثانية من امتحان "الإنجاز"



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن نحو (16043) طالب/ة سيتقدمون يوم السبت المقبل للدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في كافة أرجاء الوطن وفي الشتات، إذ تتيح هذه الدورة للطلبة إمكانية تحسين معدلاتهم أو الاستكمال في المباحث التي لم ينجحوا فيها في الدورة الأولى؛ بما لا يزيد عن أربعة مباحث، وذلك في الفروع الأكاديمية والمهنية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، صدر عنها اليوم، أن جلسات الامتحان التي ستبدأ الساعة التاسعة صباحاً؛ ستكون موحدة في جناحي الوطن وخارجه في كل من قطر وبلغاريا ورومانيا، وذلك وفق جدولٍ زمنيٍ معلن يبدأ السبت ويستمر حتى الأحد 19/8/2018.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن من بين المتقدمين نحو 1716 طالب/ة نجحوا في الدورة الأولى ويرغبون في تحسين معدلاتهم للحصول على فرصة أفضل في القبول الجامعي أو لاجتياز خط التعليم الموازي.

ولفتت إلى أن هذه الدورة تراعي أوضاع الطلبة ذوي الحالات الخاصة الذين أعاقتهم ظروفهم القاهرة والخارجة عن إرادتهم من التقدم للدورة الأولى، كالاعتقال أو المرض الشديد أو فقدان قريب مباشر أو الإصابة بنيران الاحتلال أثناء فترة التقدم للدورة الأولى، إذ تعطي الدورة الثانية من امتحان "الإنجاز" الفرصة والأمل لهذه الفئة من الطلبة للالتحاق بالجامعات مع بداية الفصل الأول لهذا العام أسوة بزملائهم.

وأكدت الوزارة على مرونة نظام "الإنجاز" وتحقيقه مبدأ تكافؤ الفرص والمساهمة إلى حدٍ كبيرٍ في تقليل التوتر والقلق؛ سيما وأن دورةً ثالثةً ستعقدها الوزارة في شهر كانون الأول من هذا العام للطلبة غير المستكملين في مبحثين على الأكثر.

واختتمت الوزارة بيانها بشكر جميع المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة والشركاء الداعمين لمسيرة التربية والتعليم؛ خاصةً في هذه الظروف التي يستهدف الاحتلال فيها قطاع التعليم بشكل ممنهج، إذ تتضح صورة هذا الاستهداف جليةً في القدس والخان الأحمر وغيرها من مواقع الصمود والتحدي.

#تعليم #طلبة #انجاز

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