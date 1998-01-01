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غوقة يحذر الليبيين من مصير يشبه فلسطين

الخميس 02 أغسطس 2018 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوقة يحذر الليبيين من مصير يشبه فلسطين



اليوم السابع

حذر رئيس المؤتمر العربي القومي السابق، وسفير ليبيا لدى لبنان الأسبق، عبد القادر غوقة، اليوم الخميس، الليبيين من مصير يشبه مصير فلسطين، قائلا " صرنا في نظر العالم أرض بلا شعب، كما وصفوا فلسطين ذات يوم وقرروا إهداءها لليهود".

مضيفا أنه "لم يعد أمام الليبيين خيار آخر، نتحد أو نموت، وأملنا الآن هو توحيد الجيش الوطني ليضم كل ضباطه وجنوده، في شرق البلاد وغربها وجنوبها".

مناديا بـ"تأجيل كل المطالب الفئوية والمناطقية والحزبية والقبلية إلى ما بعد حماية الوطن، وقيام الدولة".

واختتم تحذيره بالقول "لا أريد أن أخدعكم، فالرائد لا يكذب أهله، وطننا اليوم في خطر، وليبيا تذوب بين أيدينا".

#فلسطين. #ليبيا #تهجير #تدمير

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