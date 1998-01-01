شهاب: قرارات ليبرمان بتشديد حصار غزة تهدف لإفشال الجهود المصرية

غزة/سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن قرارات وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتشديد الحصار ومنع إدخال الوقود وغاز الطهي إلى قطاع غزة يهدف إلى ضرب وإفشال الجهود المصرية.

وقال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: “من الواضح تماماً أن ليبرمان يسعى لتوسيع دائرة العدوان ، ومرة أخرى يريد أن يفرض بقوة الإرهاب وبوحشية المجرم واللص ، وقائع جديدة على الأرض ، وهو بذلك يحاول أن يضرب ويفشل الجهود المصرية”.

وأضاف شهاب في تصريح صحفي اليوم الخميس: “حكومة الاحتلال وجيشها لن يوقفا عدوانهما على المحاصرين في قطاع غزة، وتصر على التلاعب وممارسة التضليل في ظل عالم يصم آذانه ويغمض أعينه عن مأساة الشعب الفلسطيني التي يسببها الاحتلال”.

وفيما يتعلق بمسيرات العودة، أوضح شهاب، “عبثاً يحاولون التأثير على ‎المسيرات التي تتواصل في تحدٍ واضح لكل سياسات الإرهاب والقمع، أما عن ذريعة الباولونات فاسألوا المزارع الفلسطيني عمّا لحق به وبأرضه من دمار بسبب إرهاب الدولة المنظم”.

وأضاف: “لقد أثبتت مسيرات العودة قدرة وإرادة الشعب الفلسطيني على الصمود، ولن تستسلم هذه الإرادة أمام قوة الإرهاب التي تستخدمها حكومة الاحتلال وجيشها”.