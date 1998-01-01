أبو يوسف: حراك فلسطيني أقليمي ودولي ضاغط لاسقاط قوانين الاحتلال العنصرية

رام الله/سما/

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.واصل ابو يوسف جهود القيادة الفلسطينية لتوسيع الحراك العربي والدولي لاسقاط قانون القومية الاسرائيلي العنصري ، ومحاسبة دولة الاحتلال ، والعمل على فرض مقاطعة دولية عليها

و قال ابو يوسف في حديث لاذاعة موطني اليوم الخميس :" لقد أكد الرئيس محمود عباس على أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتصدي لمؤامرات فرض امر واقع على الشعب الفلسطيني يتجاوز حقوقه التاريخية والطبيعية في ارض وطنه فلسطين " .

وكشف ابو يوسف عن توجه القيادة لتوسيع لحراك الاقليمي والعربي والدولي للتصدي لقانون القومية الاسرائيلي العنصري حتى إسقاطه ، وكشف جرائم سلطات الاحتلال وقرصنتها لمستحقات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى، وقال :" سنشدد على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال وفرض المقاطعة الدولية عليها حتى تنصاع للقانون الدولي " واضاف فقال :" نعمل على أوسع تحالف دولي ضاغط لإنهاء الاحتلال ، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه المشروع في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وإحقاق حق تقرير المصير والعودة وفق القرار الأممي 194.

وجدد ابو يوسف رفض لقيادة الفلسطينية لـ "صفقة القرن" ومحاولات تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، والقفز عن حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والمكفولة بقوة قرارات الشرعية الدولية وقال :" ان حقوق شعبنا لا تسقط بالتقادم ولا بتغير موازين القوى .