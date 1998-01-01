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الكابنيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا هاما الاحد بشأن التوصل لتسوية مع حماس في غزة

الخميس 02 أغسطس 2018 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابنيت الإسرائيلي يعقد اجتماعا هاما الاحد بشأن التوصل لتسوية مع حماس في غزة



القدس/سما/

أفادت تقارير صحفية عبرية مساء يوم الخميس، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيعقد اجتماعا هامًا بشأن غزة يوم الأحد المقبل.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن الاجتماع سيناقش جهود مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل للتوصل إلى تسوية سياسية بين "إسرائيل" والفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، إن نتنياهو الغى زيارته الى كولومبيا على خلفية تقدم الاتصالات لابرام تهدئة مع حركة حماس على جبهة غزة.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإنه قرر إلغاء زيارته التي كان مقرر أن يقوم بها إلى كولومبيا الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التطور المفاجئ في وقت تتحدث فيه مصادر عن قرب اتفاق بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وأممية.

يُذكر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إلغاء زيارته الى كولومبيا والبقاء في اسرائيل الاسبوع المقبل بسبب تطورات الاوضاع على جبهة غزة.

#الكابينيت #اجتماع #اسؤائيل

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