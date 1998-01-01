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الحمدالله: الحكومة جاهزة لتسلم مسؤوليتها كافة في قطاع غزة وستنفذ ما تتفق عليه الفصائل

الخميس 02 أغسطس 2018 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمدالله: الحكومة جاهزة لتسلم مسؤوليتها كافة في قطاع غزة وستنفذ ما تتفق عليه الفصائل



رام الله/سما/

قال رئيس الوزراء الدكتور رام الله رامي الحمد الله، إن حكومته جاهزة لتسلم مسؤوليها كافة في قطاع غزة، وستنفذ ما تتفق عليه الفصائل.

وأضاف "الحمد الله" خلال لقاء عدد من الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، في مقر رئاسة الوزراء في مكتبه بمدينة رام الله، "أنا على استعداد غدا للذهاب لغزة مع كافة الوزراء لتسلم كافة المسؤوليات في حال جرى اتفاق".

وشدد على أن حكومته ملتزمة ببرنامج الرئيس  محمود عباس، والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير.

وقال "الحكومة جهة تنفيذية لقرارات الرئاسة ولاتفاق الفصائل". مطالبًا بتسلم الجباية وتسليم المعابر والأمن الداخلي والقضاء وتسليم سلطة الأراضي.

ولفت "الحمد الله" إلى أن حكومته ملتزمة بواجباتها كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبشأن اقتطاعات رواتب الموظفين العموميين في غزة، أقر الحمد الله باقتطاع 50 بالمئة من رواتب الموظفين، "إنها إجراءات مؤقتة واقتطاعاتهم محفوظة".

وقدم رئيس الوزراء رقمًا جديدًا لعدد الموظفين العموميين في غزة، بعد التقاعد المبكر الذي نفذته الحكومة منذ 2017، "بلغ عددهم 35 ألفًا بينهم 15 ألف موظف مدني"، من أصل قرابة 58 ألفًا.

#رواتب #موظفين #الحمد الله

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