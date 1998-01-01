العمل الزراعي بغزة ينتهي من تأهيل وصيانة 112 قارب صيد

غزة / سما /

في إطار الجهود والأنشطة التي يقوم بها اتحاد لجان العمل الزراعي من أجل دعم وتعزيز صمود المزارعين والصيادين وتمكينهم من الوصول الى مصادر رزقهم من خلال تقديم شتى أنواع الدعم فقد تمكن الاتحاد من تأهيل 112 قارب صيد بحري متضرر نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، والظروف الجوية وطبيعة العمل البحري.

وقد شملت عملية صيانة القوارب توفير فرص عمل ل 70 صياد من العاطلين عن العمل، الى جانب ذلك فقد تم توزيع ما يقارب 10 الاف متر من حبال الحلق ل 200 صياد، مع العلم ان هذا النوع من الحبال يعد عامل اساسي لدى الصياد في عملية سحب وتثبيت قوارب الصيد والشباك على حد سواء وقد كان اجمالي المستفيدين من صيانة الحسك وتوزيع الحبال 494 صياد من مختلف محافظات القطاع.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن مشروع (دعم صمود المزارعين والصيادين ومربي الاغنام في قطاع غزة) والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام وبتمويل من الحكومة الكندية- GAC، والذي يتضمن أنشطة لباقي شرائح ومكونات القطاع الزراعي ولا سيما مربي الأغنام من خلال تقديم خدمات بيطرية وتأهيل وانشاء حظائر وتوزيع اعلاف، وفيما يتعلق بالمزارعين فانه يستهدف تأهيل آبار زراعية وتمديد خطوط ناقلة وتمديد شبكات ري وإنشاء برك معدنية لتجميع مياه الأمطار.

ويسعى اتحاد لجان العمل الزراعي منذ ان تأسس عام 1986 لتعزيز صمود المزارعين والصيادين وتمكين سبل العيش لديهم في ظل الظروف الصعبة.