بلدية غزة تعلن عن الأفلام الفائزة في مسابقة " شركاء " للأفلام القصيرة 2

غزة / سما /

أعلنت بلدية غزة عن الأفلام الفائزة في مسابقة " شركاء " للأفلام القصيرة 2 خلال حفل نظمته دائرة العلاقات العامة والإعلام دائرة في البلدية في مركز رشاد الشوا الثقافي، ضمن جهودها الهادفة لتوعية المجتمع ودعم المبدعين في المدينة .

وحضر الحفل؛ عضوا المجلس البلدي تيسير البلتاجي، و م . غاد العابد، وممثلين عن شركتي الوطنية موبايل ومشارق للدعاية والإعلان- راعتي الحفل - ، وعددا من المهتمين والمخرجين، وجمع غفير من المواطنين .

وتمحورت المسابقة حول ثلاثة عناوين رئيسة هي: جائزة غزة بيتنا، وجائزة الصحة والبيئة، وجائزة الشراكة والتنمية وتنافس نحو (55) مشاركا على محاور المسابقة الثلاث في المرحلة الأولى تم تصفيتها وفقا لتقييم لجنة متخصصة إلى ( 17) فيلما ثم تم عرضها للتصويت للجمهور لمدة أسبوع على صفحة البلدية على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك)

وفاز في المركز الأول عن محور " غزة بيتنا " فيلم " حافظ على صورتك " من إخراج محمود أبو عابد وتلاه في المركز الثاني فيلم " ليش هيك " من إخراج رمضان أبو العمرين، فيما حصل على المركز الثالث من المحور فيلم " راحة بال " من إخراج ألاء العصار .

أما محور " الصحة والبيئة " فحصل فيلم " تريلا " من إخراج عبد الرحمن أبو الحمران على المركز الأول، وفيلم أثر رجعي على المركز الثاني من إخراج محمد الفرخ، وحصل فيلم " خلينا نفكر شوي" من إخراج حنين كراز على المركز الثالث في محور الصحة والبيئة .

وفي محور " الشراكة والتنمية " فاز بالمركز الأول فيلم "شركاء في التغيير" من إخراج أسماء ياسين، وفيلم " إنها مسؤوليتي" فاز بالمركز الثاني من إخراج سماح جرادة، فيما حصل فيلم " رحمة " من إخراج أحمد مسلم على المركز الثالث في محور الصحة والبيئة .

وتنافس على المراكز الثلاثة الأولى من كل محور نحو ( 55) فيلما تقدم بها مشاركون للمسابقة خلال الفترة الممتدة من شهر مارس / آذار من العام 2017 وحتى 30 من شهر تموز/ يوليو من نفس العام وتأخر إقامة الحفل والإعلان عن الأفلام الفائزة بسبب الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة وحالة الطوارئ التي تعمل بها البلدية .

وجرى تقييم الأفلام من خلال لجنة تقييم متخصصة كلفتها البلدية وتكونت من أستاذ الإعلام بالجامعة الإسلامية بغزة د . محسن الإفرنجي، والمخرج محمد الحو، و م . حسين عودة من العلاقات العامة في بلدية غزة وتم تخصيص نسبة 80 % للجنة التحكيم و 20 % من خلال تصويت الجهور الذي جرى من خلال عرض الأفلام الفائزة في المرحلة الثانية من التقييم على صفحة بلدية غزة على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك )

وكانت لجنة التحكيم التي كلفتها البلدية قد اختارت ( 17) فيلما من ( 55) فيلما تنافست في المسابقة وتم طرحها لتصويت الجمهور عبر صفحة البلدية على (الفيس بوك) لمدة أسبوع وعلى أساس نسبة التصويت تم اختيار الأفلام الفائزة وفقا لعدد المتفاعلين وتقييم اللجنة المتخصصة .

وهنأ عضو المجلس البلدي تيسير البلتاجي في كلمة ألقاها خلال الحفل نيابة عن رئيس البلدية الفائزين في المسابقة على جهودهم وقدرتهم على إنتاج أفلام تساهم في زيادة الوعي الثقافي في مجال الحفاظ على البيئة والنظافة وقطرة المياه .

وقال إن بلدية غزة تشرك المتخصصين في عملية التخطيط والبناء وهاهي اليوم تشرك المخرجين والمبعدين الشباب في المساهمة في زيادة الوعي لدى المواطنين في المدينة وتعزيز القيم والحفاظ على النظافة والمياه والأشجار والمرافق العامة .

وأكد البلتاجي أن هذه الفعاليات لها دور كبير وهام في مسيرة العمل والبناء وبناء الشراكة الحقيقية مع المجتمع ورفع درجة الوعي لدى المواطنين، موضحاً أن بلدية غزة لن تدخر جهدا في دعم المبدعين الشباب وتعزيز دورهم في اتخاذ القرار .

بدورها شكرت م . غاد العابد المخرجين الشباب المشاركين في المسابقة على جهودهم ودورهم في إثراء مسيرة الإبداع والتنمية وتوعية المجتمع، داعيةً إياهم إلى مزيد من العمل والجهد لخدمة قضايا شعبنا ومسيرته في التحرر والبناء .

من جهته أشاد مدير التسويق في شركة الوطنية موبايل رجب السراج بالمسابقة، معتبراً أن تمثل خطوة هامة في تعزيز الوعي لدى المواطنين والحفاظ على مدينة غزة جميلة ونظيفة تزخر بمواطنيها ومرافقها وعمرانها .

بدوره؛ شكر مدير شركة مشارق رامي الدريملي، بلدية غزة على تنظيمها للمسابقة ودورها في تعزيز ثقافة الإبداع والمعرفة لدى المواطنين، مشيراً إلى أن مسابقة شركاء حدث هام في تعزيز مشاركة المجتمع في البناء والتغيير ودعم الموهوبين والمبدعين .

وتخلل الحفل فقرات فنية وفلكوية و تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى عن كل محور وتم تسليم الجوائز المالية والتقديرية والعينية للفائزين في المراكز الثلاث الأولى عن كل محور من محاور المسابقة الثلاث.

وحصل الفائزين بالمراكز الأول عن كل محور جائزة قيمتها 800 دولار عن كل جائزة تقديرا لدورهم وأعمالهم الإبداعية التي تساهم في تعزيز ثقافة الشراكة والمحافظة على مدينة غزة ومرافقها العمرانية .

وكانت البلدية قد أطلقت مسابقة "شركاء" للأفلام القصيرة بنسخته الثانية ، لصانعي الأفلام والموهوبين وطلبة الإعلام والوسائط المتعددة في جامعات قطاع غزة في منتصف شهر إبريل/ نيسان، لدعم الشباب وتوجيه إبداعاتهم ومواهبهم ومشاريع التخرج الخاصة بالطلبة نحو تعزيز الوعي البيئي في المدينة.