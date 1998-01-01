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الشرطة تكشف أسباب وفاة شاب وفتاة داخل مركبة وسط الخليل

الخميس 02 أغسطس 2018 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف أسباب وفاة شاب وفتاة داخل مركبة وسط الخليل



الخليل / سما /

ذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي زريقات ان نتائج تقرير الطب الشرعي في حادثة العثور على جثتين داخل مركبة بمدينة الخليل  تكشف ان  سبب الوفاة راجعة الى نقص الاكسجين داخل المركبة وهو ما ادى للوفاة 

وذكرت مصادر فلسطينية، انه سيتم تسليم جثة الفتاة التي عثر عليها الليلة الماضية، الى الجانب الاسرائيلي بناء على طلب تقدمت به الشرطة الاسرائيلية، كون الفتاة تحمل هوية اسرائيلية.

و عُثر مساء الاربعاء  على جثتين لشاب وفتاة داخل مركبة في حي واد الهرية بمدينة الخليل.وهرعت قوات كبيرة من الاجهزة الامنية الى المكان وتم التحفظ على السيارة ومن بداخلها، وتم نقل الجثتين للمستشفى الاهلي.

وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، بانه تم نقل الجثتين الى المستشفى وسيتم معاينتها من قبل الطبيب الشرعي للتحقيق في اسباب الوفاة

#الشرطة

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