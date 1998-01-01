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ألعاب القوى والتعليم يتفقان على تنفيذ 3 بطولات في الجري

الخميس 02 أغسطس 2018 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألعاب القوى والتعليم يتفقان على تنفيذ 3 بطولات في الجري



غزة / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى تنظيم 3 بطولات في الجري بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك خلال لقاء مشترك جمع تامر العبسي نائب رئيس الاتحاد المركزي، وعبد الغني الشيخ مدير دائرة النشاط الرياضي بالوزارة و د. عبد العليم فارس رئيس قسم الأندية.

وجرى في اللقاء بحث سبل التعاون المشترك، والعمل على اكتشاف المواهب في مختلف الأعمار السنية وصقلها .

واتفق الطرفان على إقامة بطولة ميدان ومضمار مركزية تحت 16 سنة للأبطال من مديريات التعليم في قطاع غزة خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل، وتحت سن 18 سنة للأبطال من مديريات التعليم في قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير من نفس الشهر، واختراق ضاحية مركزية على مستوى قطاع غزة ستعقد نهاية شهر آذار في محافظة الوسطى.

#ألعاب القوى #التربية والتعليم

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