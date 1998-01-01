بدء مغادرة حجاج غزة غدًا

غزة / سما /

علنت وزارة الأوقاف الخميس أن 3321 حاجًا سيغادرون غزة غدًا الجمعة إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج وأماكن تجمع الحجاج في المحافظات.

وقال بيان الوزارة إنه سيُغادر في اليوم الأول 837 حاجًا، و870 في اليوم الثاني، ومثلهم في اليوم الثالث، و744 حاجًا في اليوم الرابع على ثلاث رحلات.

وأشارت إلى أن تجمع حجاج الرحلة الأولى سيكون في تمام الثالثة عصرًا من مساء غدٍ الجمعة، منوهةً الى أن أماكن تجمع وانطلاق حجاج محافظة الشمال سيكون عند مسجد الشيخ زايد، فيما حجاج مدينة غزة بأرض الكتيبة، كما سيكون تجمع حجاج المحافظة الوسطى بكلية الدعوة الإسلامية بدير البلح، أما حجاج محافظة خانيونس ففي نادي خان يونس، وحجاج محافظة رفح في ملعب رفح البلدي.

ودعت الوزارة جميع الحجاج إلى التواجد المبكر في الأماكن المحددة حسب الموعد المحدد لضمان وصول الحجاج بالكامل إلى معبر رفح انطلاقاً منه لمطار القاهرة.

وبينت الوزارة أن أولى قوافل الحجاج ستنطلق من معبر رفح وصولًا إلى مطار القاهرة على أن تقلع الطائرة الأولى فجر السبت القادم في تمام 2:10 لتصل مطار جدة في تمام 5:10 وستقل 268 حاجًا.

وأشار بيان الوزارة إلى أن حمولة الطائرة الثانية والبالغ عددها 301 حاجًا ستغادر مطار القاهرة في تمام الساعة 9:20 صباحًا على أن تصل الساعة 12:20 ظهرًا، في حين الطائرة الثالثة ستقلع في نفس اليوم الساعة 11:10 صباحًا، وتصل الساعة 2:10 ظهرًا وتقل 268 حاجًا.

وأوضحت أن جميع الرحلات ستستمر على مدار أربعة أيام بمعدل 3 رحلات يوميًا تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت أن هناك لجنة ستكون في مطار جدة لاستقبال الحجاج وإنهاء ترتيبات وإجراءات نقلهم من المطار إلى الفنادق الخاصة بإقامتهم في مكة، منوهًة إلى أن سكن الحجاج جاهز لاستقبالهم من خلال لجنة التسكين.

ونوهت الى أن جوازات الحجاج تم تفييزها واستلام معظمها على أن يتم استلام باقي الجوازات يوم غدٍ.

وطالبت الوزارة الحجاج التواصل مع شركات الحج المسجلين لديها لمعرفة رحلاتهم ومواعيد سفرهم لضمان عدم التأخير عن المواعيد المحددة من قبل الوزارة.