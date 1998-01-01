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الأسير عواد يدخل عامه السادس في الاعتقال

الخميس 02 أغسطس 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أنهى الأسير أشرف غازي عواد (31عاماً) من سكان قرية عورتا، قضاء مدينة نابلس، عامه الخامس في سجون الاحتلال ، ودخل عامه السادس.

جدير بالذكر وفق مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال أبقى على الأسير عواد موقوفاً قرابة العام، قبل أن يصدر بحقه حكماً يقضي بالسجن الفعلي مدة سبع سنوات إضافة إلى عشرة أشهر، وتغريمه بمبلغ مالي بقيمة 5 آلاف شيقل، بتهمة الاشتراك في عملية إطلاق نار.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير عواد يدرس في جامعة القدس المفتوحة خلال الاعتقال ومتواجد في معتقل النقب ، وهو شقيق المحرر سعد عواد، الذي نال حريته نهاية العام الماضي بعد اعتقالٍ دام ستة أعوام ونصف.

#غازي عواد #الاعتقال

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