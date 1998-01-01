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التربية تناقش سبل التوسع في برنامج التعلم الذكي

الخميس 02 أغسطس 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال فريق التعلم الذكي، اليوم، ورشة عمل لعرض ومناقشة نتائج الاجتماعات التقييمية وسبل التوسع في برنامج التعلم الذكي الذي تنفذه الوزارة في عدد من مدارسها، ووضع الخطوط العريضة لسياسات البرنامج في عامه الجديد.

جاء ذلك بمشاركة وكيل الوزارة د. بصري صالح، وبحضور مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. شهناز الفار، ومدير عام المتابعة الميدانية أيوب عليان ومدير عام التعليم العام يوسف عودة، ومدير عام الامتحانات والقياس والتقويم د. محمد عواد، وحشد من الأسرة التربوية، ومديري مدارس التعلم الذكي.

وفي هذا السياق، أكد صالح أن الوزارة ماضية في تعزيز برنامج التعلم الذكي ليصل لكافة مدارس فلسطين، لافتاً إلى النتائج الملموسة التي حققها البرنامج، مشيداً بدور مديري المدارس التي ينفذ فيها البرنامج وكذلك المعلمين.

وأشار صالح إلى اهتمام الوزارة الكبير بتعزيز دور التكنولوجيا في التعليم، وسعيها الدؤوب لتوسيع قاعدة البرامج ذات الصلة لتصل لكافة المدارس.

من جهتها، أكدت د. الفار على أهمية تحسين نوعية التعليم والتعلّم، لتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بتأهيل معلم يمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين، وقيادة مدرسية مؤثرة وداعمة للتغيير والتطوير ضمن بيئة تعليمية جاذبة.

من جهتهما، استعرض مصطفى مطير ومجدي معمر توصيات فريق التعلم الذكي بعد دراسة وتحليل نتائج الاجتماعات التقييمية.

#التربية والتعليم #التعلم الذكي

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