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المرأة العاملة تنفذ ورشة حول دور المرأة في المشاركة السياسية

الخميس 02 أغسطس 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ورشة عمل في جمعية فلسطين للتنمية والعدالة  جنوب قطاع غزة، بعنوان "دور المرأة في المشاركة السياسية والكوتا النسوية "، بمشاركة 22   سيدة ، وتأتي الورشة ضمن مشروع مجالس الظل في قطاع غزة، الذي ينفذ بدعم من المنظمة النسوية العالمية في حزب الوسيط السويدي "CIS" .


وتناول المدرب في جمعية المرأة العاملة ياسين أبو عودة ؛ أهمية تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية، و"الكوتا" النسوية، والمراحل الانتخابية، وتفعيل دور المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار.


وأشار أبوعودة إلى الدور الريادي والنضالي للمرأة الفلسطينية، مؤكدا على حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية باعتبارها أداة مهمة لإحداث التقدم والرفعة لمكانتها في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب لتحقيق الاستفادة التي من شأنها دعم النساء.


وتطرق أبو عودة  إلى عمل مجالس الظل والتي تعد مبادرة ريادية للجمعية في مجال تمكين النساء في المشاركة السياسية، حيث تعمل مجالس الظل على دعم عضوات المجالس المحلية المنتخبات وتفعيل الرقابة على سياسات هذه المجالس من منظور النوع الاجتماعي وتعد حاضنة لتطوير القدرات القيادية ولتشجيع النساء للترشح للانتخابات، ويضم مجلس الظل مجموعة من النساء تأخذ على عاتقها أن تكون حلقة وصل بين سكان المدينة وعضوات المجلس المحلي، وذلك بهدف نقل احتياجات ومشاكل النساء للعمل على حلها بالتعاون مع المجلس أو المؤسسات المختصة، بالإضافة إلى دعم النساء في المراكز القيادية، وخلق هيكل قيادي نسوي يهدف إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع. 


فيما أكدت المشاركات على أهمية دور المرأة في الضغط للمطالبة بإجراء الانتخابات المؤجلة في الضفة والقطاع وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز تمثيل المرأة.
وطالبن السيدات بزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، كونهن أعلم بحاجاتهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

#المرأة العاملة #المشاركة السياسية #ورشة

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