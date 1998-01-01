اكتشف أفضل 5 أطقم رجالية جذابة لصيف 2018

وكالات / سما /

بكل تأكيد يعرف الرجل الأنيق جيداً بأن البقاء أنيقاً ومتأنقاً في فصل الصيف ليس من الأمور السهلة على الإطلاق، فبعكس فصل الشتاء البارد يتطلب الصيف اختيار أطقم الرجال الصيفية التي تتكون من عناصر متعددة متجانسة ومتناغمة بنسبة 100%؛ فخطأ واحد في اختيار عنصر من عناصر الأطقم الرجالية الصيفية كفيل بإفساد طلة الرجل الخارجية بشكل ملحوظ للغاية، فالدقة وامتلاك معرفة كيفية بتناسق القطع المختلفة للأطقم الرجالية الصيفية من التحديات التي تواجه الرجال المهتمين بأناقته.

ومن الرأس وحتى أخمص القدمين وحتى يرتفع لهيب أناقتك وطلتك الخارجية تماشياً مع درجات الحرارة الملتهبة صيفاً سوف يسلط التقرير التالي الضوء على أفضل 5 عناصر للأطقم الرجالية لصيف 2018 الأكثر رواجاً في عالم الموضة الرجالية هذا الصيف.

1- الشورت الرجالي الصيفي

يحتل الشورت الرجالي مكانة وأهمية كبيرة في الأطقم الرجالي الصيفية لعام 2018 بكل تأكيد فهو من الخيارات الأساسية لاكتمال أناقة الرجل الصيفية نظراً للمرونة والسهولة والمظهر الأنيق الذي يمنحه للشكل الخارجي للرجل .

وينصح المتخصصين في مجال الموضة الرجالية بعدم التخلي عن المظهر الفخم حتى عند ارتداء الشورت الرجالي، وذلك عن طريق اختيار الألوان الداكنة والمحايدة مثل اللون الأسود والكُحلي بجانب اللون الكاكي أو البيج، وبالتأكيد الشورت الرجالي الأبيض يظل من الخيارات الأساسية في فصل الصيف، وبالطبع بجانب الشورتات الرجالية من القماش والكتان يعد الشورت الرجالي من الجينز من أهم أنواع الشورتات الرجالي التي يجب أن توجد باعتباره عنصراً مهماً في قائمة الأطقم الرجالية الصيفية لعام 2018.

وبحسب الخبراء في مجال الموضة هناك عدة ضوابط يجب مراعاتها لضمان اختيار الشورت الرجالي المناسب للحصول على طقم رجالي صيفي متكامل مثل أن يكون طول الشورت تماماً فوق مفصل الركبة، كما يجب ألا يكون ضيقاً في نهايته.

2- التيشيرتات والقمصان الرجالية

بالنسبة للأطقم الرجالية لصيف 2018 فإن التيشيريتات الرجالية لهذا الصيف تتمحور حول تيشيرتات البول والكلاسيكية، بالإضافة إلى التيشيرتات المقلمة بخطوط دقيقة عرضياً وذات ألوان بسيطة ومحايدة مثل الأبيض والرمادي بالإضافة إلى الأسود أو حتى التيشيرتات السادة العادية.

أما بالنسبة للقمصان الرجالية فالحيوية وتعدد الألوان هي السمة الغالبة لقمصان الأطقم الرجالية لصيف 2018، وهو ما يظهره عودة قمصان هاواي المزركشة بعدة ألوان زاهية وحيوية.

ولكن الأمور لا تقتصر على الألوان فحسب؛ فالبساطة لها مكان أيضاً بالنسبة للقمصان الرجالية في صيف 2018، فارتداء القمصان القطنية أو تلك المصنوعة من الكتان ذات الأزرار، وبخاصة ذات اللون الأبيض اتجاه رائج للغاية لهذا الصيف.

3- السراويل الرجالية الصيفية

ترتكز السراويل الرجالي الموجودة في أهم أطقم الرجال لصيف 2018 على سراويل الجينز التي على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف فإن سراويل الجينز، وبخاصة الزرقاء بدرجاتها والسوداء، لا غنى عنها طوال العام.

وبالتأكيد بجانب سراويل الجينز لا يمكن إهمال ذكر سراويل الكتان الرجالية بألوانها المتعددة الرائعة مثل الكاكي أو البيج بجانب الرمادي والأزرق المشرق والأبيض وحتى الأخضر الزيتوني.

4- الأحذية الرجالية الصيفية

في هذا الصيف تمتلك الأحذية الصيفية الخفيفة أو البوط الرياضي مرتفع الرقبة نصيب الأسد في اتجاهات الرجال بالنسبة للأحذية الرياضية لصيف 2018.

وعلى الرغم من أن اللونين الأسود والأبيض لا غنى عنهما بالنسبة لأحذية الأطقم الرجالية لصيف 2018؛ فإن هذا الأمر لا يعني أن يغلب الملل على اختيارات الرجل بالنسبة للأحذية الرياضية، فالتنوع في الأشكال والألوان مطلوب وأمر مرحب به كثيراً بالنسبة لفصل الصيف الذي يتميز بحيوته، وتتميز إطلالته بالتنوع وبهجة الألوان.

ومن أجل راحة ومرونة أكبر فإن المتخصصين دائماً ينصحون بوجود زوج من الأحذية الجلدية الرياضية البيضاء التي تتماشى مع كل اختيارات الرجل للأطقم الرجالية لصيف 2018 بامتياز.

ولأن أدق وأصغر التفاصيل في عالم الأناقة دائماً ما تصنع الفارق يجب أن ترتكز اختيارات الرجل من الجوارب على تلك الأنواع غير المرئية منها أو تلك الجوارب البيضاء أو الرمادية أو حتى السوداء التي تصل إلى الكاحلين كحد أقصى.

5- الأساور الرجالية الملونة

رغم أنها ليست أساسية، ولكن وجود الأساور الرجالية الملونة التي تتماشى مع روح فصل الصيف تمنح طلة الرجل الخارجية عمقاً أكبر وحيوية أكثر.

وفي عام 2018 برزت الأساور الرجالية الجلدية والأساور المطاطية الملونة بشكل واضح للغاية لتكون السمة الرائجة والعناصر الدقيقة في ما يخص أطقم الرجال لصيف 2018.

وقبل ارتداء الأساور الرجالية هناك بعض الأمور التي تجب مراعاتها كعدم ارتداء أكثر من قطعة من الأساور الرجالية الكبيرة أو ارتداء الأساور بشكل عام حول كلا المعصمين.

أما بالنسبة للأساور الأصغر حجماً فإن ارتداء أكثر من قطعة حول معصم واحد فقط يعد من القرارات الصحيحة التي تُظهر ما يرتديه الرجل من ملابس وتلفت الأنظار حوله بشكل تلقائي خصوصاً بالنسبة للأساور الرجالية الملونة.