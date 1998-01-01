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المشروبات الغازية الخالية من السكر تسبب الخرف

الخميس 02 أغسطس 2018 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
المشروبات الغازية الخالية من السكر تسبب الخرف



وكالات / سما /

خلصت دراسة أميركية إلى نتائج عكسية للمشروبات الغازية الخالية من السكر، وأوضحت أن هذا النوع من المشروبات يعمل على زيادة الوزن ويسبب الخرف والسكتات الدماغية.

كما بينت الدراسة أن هذه المشروبات تعمل على زيادة معدلات الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وقد فسر البحث هذه الظاهرة بأن المحليات الاصطناعية تغيّر وظائف بكتيريا الأمعاء، بحيث تجعل الشخص معرّضا للإصابة بالسكري ولارتفاع سكري الدم.

ولا يقتصر تأثير تلك المشروبات على زيادة الوزن وخطر السكري بل ترفع أيضا خطر الإصابة بنوبات قلبية بمعدّل يتجاوز أربعين في المئة.!

ويؤكد خبراء الجمعية الأميركية للقلب على أن "تناول حتى علبة واحدة في اليوم من هذه المشروب، التي يفترض أنها خالية من السكر، يزيد من خطر احتمال إصابة الشخص بالجلطة الدموية بثلاثة أضعاف، ومن خطر الإصابة بالخرف بـ 2.9 مرة".

كما كشفت دراسة هولندية تم إجراؤها في جامعة كوبنهاغن في الدنمارك أن الإفراط في تناول المشروبات الغازية بشكل يومي تؤثر سلبيًا على صحة الرجل الجنسية مسببة له العديد من المشاكل الجنسية من أبرزها مشكلة الضعف الجنسي.

#المشروبات الغازية #الخرف

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