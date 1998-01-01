الجيش الأردني يقصف عناصر لـ"داعش" لدى محاولتهم الاقتراب من الحدود

عمان - سما -

أعلن مصدر مسؤول في قيادة الجيش الأردني قصف عناصر تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، لدى محاولتهم الاقتراب من الحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك السورية.

وقال المصدر العسكري الأردني إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق للأول من شهر أغسطس 2018، ونتيجة للأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وعصابة "داعش" الإرهابية، التي تم مطاردة عناصرها في هذه المناطق وعلى طول منطقة وادي اليرموك، حاولت بعض عناصر هذه الجماعات الاقتراب من حدودنا، وتم تطبيق قواعد الاشتباك فورا معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية".

وأشار المصدر إلى أن "عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة استمرت حتى ظهر الأربعاء دون السماح لأي من المسلحين بتجاوز الحدود الأردنية، وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعضهم".

وأوضح أن "القوات السورية في المنطقة تابعت مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية، للحدود الأردنية في منطقة حوض اليرموك".

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية على أتم "درجات الجاهزية للتعامل مع أي عصابات أو عناصر إرهابية وبالقوة ولن تسمح لأي كان أن يجتاز حدود المملكة الأردنية الهاشمية من هذه العصابات التي يتم مطاردتها والتضييق عليها في مختلف مواقع انتشارها السابقة داخل الأراضي السورية".

المصدر: RT