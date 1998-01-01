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سامسونغ تطلق أحدث غالاكسي.. كل شيء بجهاز واحد

الخميس 02 أغسطس 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تطلق أحدث غالاكسي.. كل شيء بجهاز واحد



وكالات / سما /

كشفت سامسونغ النقاب عن جهازها "غالاكسي تاب أس 4"، وهو جهاز مدمج لوظيفتي الهاتف والكومبيوتر اللوحي، حسب ما أعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني، الأربعاء.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الجهاز الجديد يتميز بشاشة عريضة تبلغ 10.5 بوصة (16x10) وبطارية سعة (7.300 أمبير في الساعة).

كما أنه مجهز بخدمة " سامسونغ داكس"، التي تظهر خلال تشغيلها وظائف البرنامج أسفل الجهاز كأنه جهاز حاسوب.

ويمكن فتح 20 صفحة في آن واحد، وفق سامسونغ، التي أشارت أيضا إلى يمكن توصيل الجهاز بشاشة تلفزيون واستخدام الجهاز كلوحة مفاتيح.

وتم إضافة وظائف مفيدة لقلم رقمي معروف باسم "أس بين"، وهي تقدم كتابة مريحة وطبيعية، حيث يبلغ سمك الكتابة 0.7 ملم ويتحمل 4.096 مرحلة من الضغط عند الكتابة، مع توفر وظيفة كتابة مذكرة في حالة قفل الجهاز.

وللجهاز 3 ألوان من أسود ورمادي وأزرق، وسيتم طرحه في أسواق العالم ابتداء من منتصف شهر أغسطس.

#سامسونغ #غالاكسي

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