اقتحم منزلين لمعرفة كلمة سر "الواي فاي"!

وكالات / سما /

قبضت الشرطة المحلية في شمال كاليفورنيا على مراهق عمره 17 سنة، ووجهت إليه تهمة اقتحام منزلين في منتصف الليل طالباً من أصحابها كلمة سر «الواي فاي».

وأوضحت شرطة مدينة بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا إن المراهق الذي رفضت كشف اسمه، توجه إلى منزل في وادي السيليكون وطلب استخدام كلمة السر من أهل البيت لأنه لم يعد لديه رصيد من البيانات، فما كان من الفتى الذي طرده أصحاب المنزل ورفضوا إعطاءه كلمة السر إلا أن ركب دراجة هوائية كانت أمام المنزل وابتعد بها.

وأضافت الشرطة أن المراهق نفسه، اقتحم منزلاً مجاوراً ووصل إلى غرفة النوم الرئيسية وأيقظ أصحاب المنزل طالباً منهم كلمة السر، غير أن المالك طرده من المنزل ثم اتصل بالشرطة ليبلغ عن الحادث.

وصرح الشرطي دان بوغانمات لصحيفة «واشنطن بوست» بأنه لم يكن واضحاً ما إذا كان المتهم اقتحم المنزلين للحصول على كلمة السر فقط أو إذا كان ذلك مجرد عذر للسرقة.

واعتقلت الشرطة المراهق واتهمته بالسرقة واقتحام منزلين وتقديم معلومات مغلوطة للشرطة، وأوضحت أن الفتى ربما كان يغطي وجهه بقميصه أثناء محاولته السرقة.